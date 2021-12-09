В Набережных Челнах местный житель обратился в спецслужбы с сообщением, что нашел мертвого полицейского в квартире. По указанному адресу отправились оперативные службы, но ела стража порядка там не нашли.

В итоге звонившего вычислили и хотели привлечь к ответственности, суд рассмотрел это дело. Но дело прекратили в связи с рядом обстоятельств. Во-первых, в суд не явились сами полицейские, чтобы дать показания. Во-вторых, стражи порядка не приложили доказательств, что именно этот гражданин в 2 часа ночи звонил и заявлял о трупе.

В результате судья решил прекратить дело за отсутствием состава правонарушения.