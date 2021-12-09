Поле чудес сняли с эфира: Как сложилась судьба победителей-татарстанцев и что они дарили Якубовичу

Крутите барабан! Именно с этой фразы начиналось все веселье на шоу «Поле чудес». За тридцать один год вещания зрители посмотрели более полутора тысяч выпусков. Люди приезжали из разных уголков России, чтобы поучаствовать и увидеть съемочный процесс. Многие шутили, что победа не главное, главное, что-нибудь подарить Леониду Якубовичу.

Жители из Татарстана на капитал-шоу были частыми гостями. Одними из популярнейших подарков нашего региона были конечно же сладости и выпечка, от гигантского прямоугольного чак-чака и сладкой фигуры барса до домашнего пирога из творога и рыбы. Участница Роза Астафьева, например, подарила Леониду Якубовичу книгу Амура Фаляха. А от Тимура Губайдуллина в музей «Поле чудес» подарены скворечник, тюбетейка и костюм Шурале.

Не будет Якубовича, не будет Поле чудес

Неделю назад первый канал объявил о прекращении контракта на производство шоу «Поле чудес» с телекомпанией ВИД, которая выпускала проект с 1990 года. Однако легендарная программа не канет в Лету, ее ждет всего лишь ребрендинг.

Первый канал договорился о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, копией которой и была российская программа «Поле чудес». Уже с января следующего года каждую пятницу будет выходить «Наше поле чудес». О том какие изменения будут внесены в пресс-релизе не сообщается.

Фото: 1tv.ru

«Я думаю, ничего не поменяется, только название. Как смотрело взрослое поколение, так и будет. Главное, если не будет Якубовича, не будет и Поле чудес» - прокомментировал Альбер Шакиров, участник шоу из Казани в 2017 году.

Несмотря на то, что в прошлом году Леонид Якубович допускал мысль о замене ведущего. Новое шоу по-прежнему будет выходить именно с ним.

«Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться», — отметил Якубович.

Лишь бы не было началом конца

Жители Татарстана не только участвовали на протяжении стольких лет в этой известной телевикторине, но и выигрывали. Так челнинка Эльмира Явгареева, сыграв супер-игру, стала обладательницей нового «Шевроле», путевки в Египет, а также синтезатора, тренажера и пылесоса.

Фото: Эльмира Явгареева/nsk.kp.ru

«Эмоции были феерические. Меня несло как по волнам. Была, действительно, счастлива! Незабываемое чувство! Огромное спасибо съемочной группе, редакторам, создателям и верному ведущему Поле Чудес за такие взрывные позитивные эмоции» - поделилась Эльмира Явгареева.

Новая версия шоу не исключено, что будет похожа на западный вариант игры. Уйдут элементы народной фольклорности. Возможно в проекте «Наше поле чудес», как в американской версии, будут участвовать только три участника от начала до конца, переходя от самого легкого уровня к самому трудному.

«Главное, я думаю, чтобы передача не затерялась и не утратила свою индивидуальность. Лишь бы не было, как говорится, началом конца» - отметила Эльвира Явгареева.

Фото: dosaaf.tatarstan.ru

Изменения всегда трудно принимать, особенно нашему народу. Но, как бы шоу не поменялось, главным символом передачи неизменно остается Леонид Якубович. А значит, что атмосфера в шоу и на съемках останется такой же дружелюбной и веселой. Надеемся лишь на то, что перемены вдохнут новую жизнь, а не потопят так полюбившийся нашему зрителю проект.

Некоторые татарстанцы пытались выделится и дарили подарки, которые бы не затерялись в музее. Самые интересные по мнению Prokazan.ru были модель "КАМАЗА", татарский мужской халат-чапан, статуэтка старца в узбекском костюме, бублик с надписью "Поле чудес", игрушечный вертолет, глиняные сувениры в форме котов, соленья и литры домашнего алкоголя.