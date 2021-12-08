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Фото: Татар-информ

Суд в Казани арестовал мать-изверга, которая пинала ногами голую малышку-дочь и снимала все на видео

08.12.2021, 14:48 428 0 prokazan.ru
Советский районный суд Казани принял решение арестовать 31-летнюю Алену Епанешникову, которую подозревают в истязаниях полуторагодовалой дочери. Женщина избивала голую малышку ногами, записывала все на видео и отправила мужу, таким образом намереваясь отомстить ему за решений уйти из семьи.
 
Свою вину Епанешникова признала. Кроме того, женщина уже была судима ранее за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, она освободилась в 2019 году.
 
Ребенок доставлен в больницу. Сейчас девочка под контролем медиков. В зале суде Епанешникова едва не разрыдалась. Она просилась к дочери, домой, под домашний арест.
 
Суд принял решение отправить Епанешникову в СИЗО, там она проведет два месяца, до 7 февраля.
 
Если вина Епанешниковой будет доказана, то ей грозит до 7 лет лишения свободы.
Суд Казань Криминал
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00:01, 29.11.2021
15-летняя школьница отравилась противозачаточными таблетками
20:00, 28.11.2021
Вынесен приговор студентам, которые 8 часов истязали несовершеннолетнюю девушку
19:00, 28.11.2021
Вирус с последствиями: умерла 9-летняя девочка, месяц назад переболевшая коронавирусом
11:53, 28.11.2021
Стала известна причина смерти композитора и певца Александра Градского
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:37, 28.11.2021
Врача скорой уволили за его отказ принуждать пациентов к вакцинации
09:09, 28.11.2021
Опасный космический шторм обрушился на Землю 28-29 ноября 2021 года: как уберечься от геоудара
07:48, 28.11.2021
Ночью в больнице умер певец и композитор Александр Градский
05:00, 28.11.2021
Пенсионер более 8 лет насиловал воспитанника детского дома, правда открылась только сейчас
01:00, 28.11.2021
Агрессивная антиваксерша распылила баллончик дихлофоса в росгвардейцев
19:00, 27.11.2021
Киллер имитировал самоубийство, чтобы сбежать из СИЗО
11:18, 27.11.2021
Сотни таджиков приехали к зданию посольства и не смогли объяснить, для чего они собрались
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
09:23, 27.11.2021
Губернатор Кузбасса отправил главу города в отставку за пьянку с гостями во время траура по шахтерам
08:57, 27.11.2021
Россияне скоро смогут получить новую выплату в 20 тысяч - кому она положена?
05:00, 27.11.2021
Более 80 эпизодов в деле: учителя танцев осудили за сексуальное развращение малолетних танцоров
10:14, 26.11.2021
Прокуратура проверит школу, где дети прямо при учителе играли на раздевание
08:53, 26.11.2021
Количество погибших при взрыве на шахте Листвяжная увеличилось до 52 человек
07:00, 26.11.2021
Не судьба: полицейский дважды пытался покончить с собой в кабинете, но остался жив
05:00, 26.11.2021
Мужчина вывез возлюбленную в лес, заставил раздеться и выкопать себе могилу
00:01, 26.11.2021
В Казани отец проданного матерью за 100 тысяч ребенка собирает документы, чтобы забрать малыша
20:00, 25.11.2021
Обвиняемый в краже помощник Курпатова заявил, что знаменитый врач мстит ему за разрыв отношений
16:24, 25.11.2021
Мужчина протаранил ворота на авто и вырезал 72-летней хозяйке дома глаза
15:56, 25.11.2021
Татарстан отправляет в Госдуму 18 поправок, чтобы попытаться сохранить Минниханову статус президента
14:24, 25.11.2021
Мужчина задушил возлюбленную, закатал в ковер и два месяца хранил тело в кладовке
10:05, 25.11.2021
Ребенка вывели на прогулку в детском саду без обуви в одних колготках по снегу
09:35, 25.11.2021
Мужчина обиделся на друзей и сжег дом вместе с ними после застолья
08:50, 25.11.2021
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей - скоро во всех поликлиниках
08:06, 25.11.2021
В Кремле призвали не превращать наказание антипрививочников в охоту на ведьм
07:45, 25.11.2021
В Госдуме предложили давать QR-коды еще двум категориям граждан
07:32, 25.11.2021
Путин согласился продлить действие сертификата для переболевших до 1 года
11:49, 24.11.2021
В Марий Эл поймали мертвецки пьяного молодого водителя из Татарстана с критической дозой алкоголя
11:21, 24.11.2021
Мать-одиночка умерла после того, как у нее отняли детей из-за доноса соседей
10:11, 24.11.2021
Росздравнадзор предупредили о скором дефиците лекарств: в числе проблемных регионов - Татарстан
09:23, 24.11.2021
Сваренный заживо труп мужчины обнаружили в квартире в жилом доме
08:24, 24.11.2021
В правительстве РФ обсудили возможность давать QR-коды переболевшим неофициально
08:04, 24.11.2021
Главврачи ковидных больниц позвали антиваксеров на экскурсии в реанимации и морги
06:00, 24.11.2021
Все рванет и полетит в никуда: астролог назвала год краха для России и россиян
05:00, 24.11.2021
Глава Следкома Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и вернуть советское образование
19:00, 23.11.2021
Пенсионер воткнул жене в голову нож с лезвием в 25 сантиметров, с ним она и пришла в больницу
17:01, 23.11.2021
Школьник-наркокурьер намеренно сбил полицейского автомобилем
15:14, 23.11.2021
В Кремле ответили на вопрос, продлят ли новогодние каникулы из-за коронавируса
14:10, 23.11.2021
Пассажир покончил с собой на борту самолета по пути с курорта
13:59, 23.11.2021
Пенсионерка-блокадница не дождалась врачей и сама себе сделала операцию
11:45, 23.11.2021
Их забрал Covid: Знаменитые татарстанцы, которые умерли от коронавируса
11:17, 23.11.2021
В подвале жилого дома нашли человеческие останки и билет из прошлого
11:05, 23.11.2021
В России хотят изменить процедуру получения водительской медсправки
09:32, 23.11.2021
Я не раскаиваюсь: подозреваемый в каннибализме мужчина год прятался от полиции на чердаке
09:02, 23.11.2021
Автомобилисты, раскапывая машину, нашли в сугробе занесенное снегом тело пенсионерки
08:53, 23.11.2021
Мэр Ульяновска заявил, что не желает своим гражданам татарстанских QR-кодов в транспорте
08:05, 23.11.2021
В Москве задержана жительница Казани, продавшая своего новорожденного сына за 100 тысяч
01:00, 23.11.2021
Врачи пенсионерку с инсультом лечили от коронавируса: бабушка умерла
00:00, 23.11.2021
В Кремле рассказали, имеют ли право регионы высаживать пассажиров без QR-кодов
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
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ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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В одной из московских школ произошла стрельба
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Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
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В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
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Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
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В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
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«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью