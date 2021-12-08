Советский районный суд Казани принял решение арестовать 31-летнюю Алену Епанешникову, которую подозревают в истязаниях полуторагодовалой дочери. Женщина избивала голую малышку ногами, записывала все на видео и отправила мужу, таким образом намереваясь отомстить ему за решений уйти из семьи.

Свою вину Епанешникова признала. Кроме того, женщина уже была судима ранее за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, она освободилась в 2019 году.

Ребенок доставлен в больницу. Сейчас девочка под контролем медиков. В зале суде Епанешникова едва не разрыдалась. Она просилась к дочери, домой, под домашний арест.

Суд принял решение отправить Епанешникову в СИЗО, там она проведет два месяца, до 7 февраля.

Если вина Епанешниковой будет доказана, то ей грозит до 7 лет лишения свободы.