В Набережных Челнах сотрудники автосервиса были весьма удивлены, когда увидели, что из днища автомобиля, который привезли на замену масла, торчат лапы и хвост рыжего цвета.

Как сообщает телеграм-канал «ВТП|ВтатарстанеПоймут», кот, вероятно, решил спрятаться от холодов в теплом месте. В итоге вместе с котейкой автолюбитель и приехал на СТО менять масло. Машину подняли на подъемнике и увидели неожиданного "пассажира".

Рыжего вовремя извлекли из опасного места, и он не пострадал. По виду заметно, что кот домашний и ухоженный, и, вероятно, его увидят и узнают хозяева.