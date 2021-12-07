В преддверии праздников мы всегда задумываемся о том, что подарить родне или друзьям. Специалисты-биоэнегетики и астрологи рассказали, что существуют подарки, которые дарить точно не стоит, если вы не хотите, чтобы ваш друг или родственник испытал на себе тяготы и лишения.

Некоторые подарки способны привлечь в жизнь нищету, болезни, неприятности и самые разные беды. Биоэнергетики называют их "подарками-вампирами", которые вытягивают жизненные силы и позитивную энергию из тех, кому они будут принадлежать.

Табу среди подарков

Как сообщает glavred.info, эксперты ни в коем случае не рекомендуют дарить платки. Даже красивые шейные или носовые платки сулят человеку, который получит их в дар, слезы и горе, множественные разочарования.

Женщинам не дарят расчески, поскольку такой подарок может забрать женскую энергию и женское здоровье.

При дарении часов стоит попросить у того, кому вы их дарите, символический выкуп - монетку любого достоинства. И только тогда подарок принесет новому владельцу достаток и удачу.

Нельзя, по мнению экспертов, дарить домашние тапочки. Они являются символом болезни, и вполне могут навлечь на человека проблемы со здоровьем.

Не дарите цепочку без кулона, отдельно такое украшение может принести в жизнь человека скорое расставание с любимым человеком. Если дарите цепочку, то обязательно подберите к ней походящую подвеску.