37-летний житель Татарстана жестоко расправился с 38-летней супругой, прочитав ее сообщения в социальных сетях. Тело женщины нашли в доме в селе Татарское Бурнашево с признаками удушения. Республиканский Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следователи посчитали, что супруги вместе распивали алкоголь, и в какой-то момент поссорились. Мужчина приревновал жену, обнаружив переписку супруги в социальной сети. Конфликт закончился убийством.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствие обратится в суд для заключения мужчины под стражу.