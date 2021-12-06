В России подтверждены два случая заражения новым штаммом коронавируса - "омикрон". Оба выявили у туристов, которые прилетели в Россию из ЮАР, сообщает ТАСС.

Всего заражение коронавирусом выявлено у десяти прибывших из ЮАР пассажиров. Их поместили в обсерватор.

Обследование остальных туристов на штаммы пока продолжается.

О появлении нового, потенциально опасного штамма "омикрон" было объявлено ВОЗ в конце ноября. К данному времени новый вариант вируса с 32 мутациями выявили более чем в 30 странах мира.