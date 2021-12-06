Актриса и общественный деятель России Ксения Алферова в ходе обсуждений в Общественной палате РФ поведала о полученном ею письме из Татарстана. Жительница республики пожаловалась на свои тревоги в связи с введением обязательных QR-кодов.

Письмо из Татарстана известная актриса процитировала частично. Она рассказала, что татарстанка страдает хроническим аутоиммунным заболеванием. И сейчас не может получать медпомощь в полном объеме, поскольку не имеет QR-кода. И это письмо, заявила Алферова, не единственное.

"Это просто какой-то крик души. Они все пишут о том, что имеют отвод от обычных прививок с детства, однако прививку от коронавируса настойчиво советуют поставить. Но дело даже не в прививке, а в том, что они не могут получить химиотерапию или другую терапию без QR-кода, который они не могут получить без прививки. В общем, это какой-то тупик абсолютный. Надеюсь, что мы в нем немного разберемся и донесем информацию до законодателей".