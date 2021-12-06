В республиканском Гидрометцентре сообщили, что в ближайшие сутки, 7 декабря, погода в Татарстане будет формироваться под влиянием морозного антициклона, ночью будет 9-14 градусов мороза, на севере РТ - до 21 градуса мороза. Днем - до 9 градусов мороза, а в восточной части Татарстана - до 12 градусов ниже нуля.

Но уже в среду, 8 декабря погода разительно поменяется, придет теплый фронт западного циклона и принесет в Татарстан ухудшение погодных условий. Ночью пройдет снег, утром и днем будут осадки в виде мокрого снега и дождя, метели, ожидается сильный и порывистый ветер, скорость порывов которого может достигать 15-17 метров в секунду.

Ночью ожидается 7−12 градусов мороза, на востоке — до 15 градусов ниже нуля, а днем потеплеет до минус 4 — плюс 1 градуса. На дорогах - снежная каша, гололедица.

С четверга немного потеплеет, существенных осадков не будет. Ночью мороз не опустится ниже 6 градусов, днем температура будет колебаться в пределах от нуля до 4 градусов ниже нуля.

Относительно теплой сохранится погода и в пятницу, и в субботу, 11 декабря.