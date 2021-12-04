Министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков сообщил, что первая партия назальной вакцины, которую уже опробовал глава государства Владимир Путин, поступит в республику весной 2022 года.

Глава Минздрава РТ уточнил, что препарат дополнит существующие схемы вакцинации, но не заменит ни одну из них, по сути став дополнением к существующим вакцинам от коронавирусной инфекции.

Медики считают назальную вакцину эффективной и безопасной даже для детей. В тестировании препарата принял участие президент России Владимир Путин.