У скончавшегося музыканта, певца и композитора Александра Градского после смерти обнаружились неоплаченные налоги более чем на полмиллиона рублей, сообщает KP.RU.

Точная сумма долга артиста - 523 тысячи рублей. Наибольшие суммы (363, 67, 21 и 2 тысячи рублей) связаны с его московской недвижимостью. Сумма долга по земельному налогу достигла 27 тысяч, а по транспортному — 43 тысячи.

Адвокат Андрей Алешкин объяснил, что долги знаменитости не спишутся, из унаследует вместе с имуществом наследник артиста или наследники.

Градский скончался в Москве 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.