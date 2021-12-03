В Смоленской области группа несовершеннолетних подростков хотела зарезать супружескую пару - родителей своей 14-летней подруги. Возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что 14-летняя девочка поссорилась с матерью и отчимом. Взрослые не разрешали ей гулять по ночам, что и стало поводом для скандала.

На родителей девочка пожаловалась приятелю, который "пообещал помочь". Он позвал друзей и вместе они попали в квартиру знакомой, где напали на супругов с ножом и сильно порезали мать и отчима подружки. Потерпевшие остались живы, их доставили в больницу.

Всех причастных к попытке убийства задержали.