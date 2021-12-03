Банк «Открытие» и «Таможенная карта»: текущий год для рынка ВЭД стал годом восстановления

2 декабря платежная система «Таможенная карта» и банк «Открытие» провели совместный пресс-завтрак на тему «Что нового в мире ВЭД?». Спикерами выступили Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие», председатель совета директоров «Таможенной карты», Андрей Возмилов, генеральный директор «Таможенной карты», предприниматели — участники международной торговли.

Развитие продуктов и технологий для клиентов малого и среднего бизнеса, занимающихся внешнеторговой деятельностью, — стратегический фокус «ФК Открытие». В рамках группы развивается новая цифровая платформа тамо (проект платежной системы «Таможенная карта»), которая упрощает таможенное оформление для малого и среднего бизнеса. В тамо входят удобное программное обеспечение для самостоятельного декларирования и оплаты таможенных пошлин и сборов, актуальные справочники и шаблоны документов, сервис экспертной поддержки ВЭД и образовательный комплекс для начинающих специалистов в международной торговле.

Общий объем оборотов «Таможенной карты» за 10 месяцев 2021 года достиг 730 млрд руб., что на 35% больше оборотных показателей компании за 10 месяцев 2020 года. Доля компании в перечислениях ФТС от импорта за 10 месяцев 2021г. составляет 21% (20,1% за аналогичный период в 2020 году).

В рамках стратегии цифровой трансформации бизнеса «Таможенная карта» запустила единый набор сервисов — тамо.

«С января по сентябрь 2021 года объем внешней торговли Российской Федерации достиг 555 млрд. долл. (+ 37% к 2020 г.). Мы отмечаем постепенное восстановление рынка к докризисному уровню. Одним из ключевых трендов на рынке международной торговли, безусловно, является цифровая трансформация. В 2021 году мы предложили предпринимателям целый ряд современных цифровых сервисов в области ВЭД, повышающих конкурентоспособность наших клиентов на международных рынках. Объём операций ВЭД в банке «Открытие» в 2021 году превысит 450 млрд руб., более 17 000 клиентов МСБ доверили обслуживание своей внешнеэкономической деятельности банку, то есть каждый 10 клиент на рынке», — прокомментировала Надия Черкасова.

«Оборот платежной системы «Таможенная карта» в 2021 планируется на уровне 920 млрд руб. (+33% к 2020г.). «Таможенная карта», являясь активным участником международной торговли, стремится реагировать на меняющиеся потребности, возникающие у предпринимателей. По данным проводимых нами совместно с НАФИ исследований, наибольшие трудности и неудобства у представителей МСП вызывают организационные моменты, связанные с логистикой и перевозками (16%), таможенные услуги (14%), отчетность и декларирование (9%). Поэтому, в 2021 году мы вывели на рынок новую операционную систему тамо, которая позволит предпринимателям эффективно решать вопросы трансграничного перемещения товаров. Наша операционная платформа тамо позволит предпринимателям сосредоточиться на развитии бизнеса, а рутинные вопросы передать цифровому помощнику», — отметил Андрей Возмилов.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

«Таможенная карта» — технологическая компания, часть цифровой экономики, первый оператор таможенных платежей в России. Компания существует на рынке 21 год, производит решения для оптимизации процессов ВЭД в компаниях, помогает компаниям экономить время и сокращать расходы. Таможенная карта позволяет осуществлять таможенные платежи онлайн 24/7 одновременно с подачей таможенной декларации. Услугами компании пользуются транснациональные корпорации, крупные клиенты и предприниматели. Общее количество клиентов превышает 5 тысяч. Участниками платежной системы «Таможенная карта» являются крупнейшие государственные и частные российские банки, банки с иностранным капиталом и региональные банки. Компания имеет три расчетных центра: ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «РГС Банк», ПАО Сбербанк.