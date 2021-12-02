Иностранный сертификат не заменит российский QR-код: куда точно не пустят туристов в Казани

Казань еще с октября живет в режиме QR-кодов. И если вначале они действовали только в торговых центрах, фитнес-клубах и заведениях общепита, то теперь без заветного квадратика практически никуда - не пустят ни в транспорт, ни в театр, ни в кафе.

Сейчас, накануне Нового года, ситуация может обостриться. Казань, несмотря на все ограничения и пандемию, остается привлекательным местом для туристов, в том числе для иностранцев. Вот только как быть приезжим гостям столицы Татарстана, ведь российского QR-кода у них нет, а сертификат о вакцинации не везде принимают.

Заместитель главы минздрава Татарстана Владимир Жаворонков уже рассказал, что QR-коды для иностранцев не предусмотрены, так что им придется при посещении Казани отказаться от поездок в транспорте и походов в рестораны. Туда их просто не пустят. Куда же смогут попасть иностранные туристы, выясняла корреспондент Prokazan.ru.

КУДА QR-КОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ:

Гостиницы.

“Для заселения в отели у нас QR-код не требуется. И пользоваться инфраструктурой гостиниц туристы тоже могут без QR-кода”, - сказала Prokazan председатель Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина. - “При некоторых отелях есть ресторан или кафе. Где-то может быть сауна, SPA-салон, бассейн.”

Большинство музеев

В большинстве музеев Казани от посетителей пока не требуют QR-код. Его не спросят в музеях Казанского Кремля, в Изобразительном музее Татарстана, в Национальном музее Татарстана ( и его филиалах, к которым относятся многие казанские музеи - например, музей Габдуллы Тукая, музей Е.А.Боратынского, дом-музей В.И.Ленина и др.).

Фото: russo-travel.ru

Однако в некоторые из них без него тоже не пустят.

“Все граждане - и России, и мира - сейчас согласно приказу Управления культуры Казани №81 д от 8 ноября 2021 года могут посещать музей только при наличии QR-кода”, - ответили нам в музее Василия Аксенова.

Что же касается иностранных туристов, у которых есть сертификат о вакцинации, но нет QR-кода, вопрос о них, по всей видимости, пока еще не проработан и решается по согласованию с начальством в индивидуальном порядке.

Посетить музей-заповедник “Свияжск” и заказать в нем экскурсию можно и без QR-кода, но на новогодние программы без него не пустят.

Уличные объекты

Новогодняя Казань - это особая атмосфера. Чтобы полюбоваться красотами города совсем не обязательно куда-то заходить. Достаточно прогуляться по улицам столицы Татарстана. Благо для прогулок уж точно QR-код не нужен.

КУДА ИНОСТРАНЦЫ ТОЧНО НЕ СМОГУТ ПОПАСТЬ:

Торговые центры

"Извините, у нас вход только по QR-кодам", - ответили нам при звонке в ТЦ “Парк Хаус”.

Заведения общепита

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов Галина Шарафутдинова подтвердила в беседе с Prokazan, что в кафе и рестораны принимают исключительно по QR-кодам.

Общественный транспорт

Фото: kzn.media

ЛАЙФХАК ДЛЯ ТУРИСТОВ

Непривитые туристы, равно и как приезжие иностранцы, не смогут посетить некоторые места в Казани и пользоваться общественным транспортом. Тем не менее, все гостиницы и большинство музеев еще остаются открытыми для них.

Выгоднее всего таким туристам поселиться где-нибудь в центре, где сосредоточено большинство музеев и исторических мест. Тогда они смогут добираться пешком до интересующих их достопримечательностей и им редко придется тратиться на такси.