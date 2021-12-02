В Австрии врача-хирурга оштрафовали за ампутацию не той ноги пожилому пациенту. Как сообщает The Guardian, 43-летняя сотрудница клиники пояснила, что ее действия были вызваны "человеческой и технической ошибкой", но судья признал ее виновной в грубой халатности и оштрафовал на 2700 евро, не став, впрочем, возбуждать уголовное дело и отправлять доктора в тюрьму.

Хирург перед операцией пометила не ту ногу пациенту для операции в больнице города Фрайштадт. Об этой грубейшей ошибке стало известно только через двое суток после хирургического вмешательства.

Хирург уволилась и переехала в Линц, а пациент умер до того, как дело было передано в правоохранительные органы.