В Казани обрушилась проезжая часть на Чистопольской. В результате в работу общественного транспорта внесены вынужденные изменения.

По данным МУП "Метроэлектротранс", троллейбус № 1 пока будет курсировать по короткому маршруту: Горьковское шоссе - Чистопольская (до улицы Ф.Амирхана разворот на третьем перекрестке). Из движения полностью исключается отрезок от ул. Чистопольская до остановки "Роддом". На участке ведутся восстановительные работы сотрудниками МУП "Водоканал".

Пассажиров просят проявить терпение и понимание и учитывать изменения при планировании своих поездок.