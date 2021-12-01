В международном аэропорту города Казани появится кабинка для курения. Информация о тендере появилось на портале государственных закупок, и выделить на место для курения планируется 869,2 тысячи рублей.

Установить специальное место для курения планируется на втором этаже зала ожидания вылета международных рейсов. Кабинка будет выполнена из зеркального стекла, которое накроют композитными панелями.

Одновременно здесь смогут находиться не более 12 человек. Комнату оснастят современной системой фильтрации и очистки воздуха.