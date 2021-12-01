Житель Бугульмы разгромил магазин техники в родном городе. О происшествии рассказали в пресс-службе ОМВД по Бугульминскому района.

В магазин бытовой техники зашел мужчина в состоянии подпития. Он недолго поговорил с девушкой-продавцом, а потом принялся громить все, что попадалось под руку.

А под руку попались как недорогие новинки техники, так и солидные. В частности, был разбит принтер стоимостью около 300 тысяч рублей.

Полицейские посмотрели видео с камер наблюдения и быстро нашли дебошира.

Им оказался безработный, ранее судимый местный житель в возрасте 28 лет.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.