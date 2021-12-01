Особенности нового мутировавшего омикрон-штамма коронавируса заставляют пойти на сокращение срока действия ПЦР-тестов в России: было 72 часа, станет 48. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что такое решение приняли из-за повышенной заразности этого варианта вируса и его "потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма".

Все тесты, которые сегодня используются, сказала Попова, показывают заражение штаммом "омикрон". Но разработана и отдельная тестовая система для установления "омикрона".

В конце ноября стало известно о единичных случаях нового вируса в Ботсване и ЮАР. И уже сейчас заболевшие новым штаммом есть в 20 странах, в том числе в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, Японии, Франции, а также, предположительно, в Финляндии и Швейцарии. Все эти случаи, за исключением Шотландии, — завозные.

Эксперты считают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.