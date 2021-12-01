Сегодня рано утром на особой экономической зоне под Елабугой столкнулись фура и автобус, перевозивший вахтовиков. По предварительным данным, один человек погиб, 21 человек получили ранения и травмы разной степени тяжести.

Пока рассматриваются две основные потенциальные причины аварии - плохая видимость из-за тумана, а также человеческий фактор - 49-летний водитель автобуса мог уснуть за рулем, сообщает Mash Iptash. При этом водитель мог влететь в фуру, которая стояла.

Все пассажиры были вахтовиками из компании "ТИС", занимающейся вентиляцией и отопительными системами. Утром они ехали на объект в экономической зоне "Алабуга".