В Шарм-эш-Шейхе застряли российские туристы. Они не могут вылететь домой, поскольку у перевозчика возникли проблемы. Сообщается, что в аэропорту людей не кормят, не дают еды и воды даже детям.

Судя по данным с онлайн-табло, у авиакомпании массовые проблемы с рейсами в направлении египетских курортов. Сейчас задерживается рейс из Екатеринбурга на курорт. Также отменены рейсы из Шарм-эш-Шейха в Омск, Казань и Оренбург. И обратные - из Нижнекамска и Волгограда. Задерживается вылет борта в Шарм-эш-Шейх из Самары и обратный рейс из Новосибирска.