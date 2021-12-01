Бывший депутат городского совета Петрозаводска Алексей Зюзин избил соседа и пригрозил ему судом. Кадры избиения попали на камеры наблюдения и были опубликованы в социальной сети ВКонтакте.

Как видно по камерам, бывший депутат нанёс более 20 ударов по голове и телу соседа. В то же время его приятель держал супругу соседа за волосы. Сообщается, что причиной конфликта стала громкая музыка, доносившаяся из квартиры Зюзина — сосед пришел с просьбой сделать тише, за что на него набросились с кулаками.

Сам экс-депутат отрицает, что жестоко избил мужчину. По его словам, он всего лишь защищался. После чего добавил, что драку и вовсе начал сосед и пригрозил тому судом.