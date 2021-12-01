Получат уроки судьбы: Астролог Антарес назвала знаки зодиака, которым декабрь принесет проблемы

До Нового года остался месяц. Традиционно декабрь это время подготовки к праздникам и подведения итогов года. Однако, некоторым людям декабрь сулит настоящие проблемы. В этом уверена астролог Афина Антарес. Она назвала четыре знака зодиака, которым стоит остерегаться последний месяц 2021 года. А

Рак

Афина Антарес рассказала, что испытания ждут Раков. Их станут одолевать сомнения по поводу личной жизни, однако резких шагов предпринимать не надо — лучше понаблюдать и разобраться с тем, что с вами происходит. Решив имеющиеся проблемы, Раки могут войти в Новый год готовыми к очередному этапу в отношениях.

Весы

Первая половина декабря будет легкой для Весов, однако во второй не избежать трудностей из-за прошлых проблем. Может быть, с 19 декабря Весам придется кардинально пересмотреть свою жизнь. Им может понадобиться духовная и эмоциональная поддержка.

Стрелец

Стрельцы смогут начать все заново и поставить цели на год вперед, однако финансовое положение будет подкошено. Лучше отказаться от дорогостоящих покупок и сомнительных проектов.

Водолей

И четвертый знак, которому судьба преподаст урок, — Водолей. Тяжелое время для них продолжается: понервничать заставит будущее. Однако 28 декабря Водолеи могут получить неожиданный подарок, что настроит их на счастливый Новый год, сообщает rambler.