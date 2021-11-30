Упавший метеорит, вменяемый Галявиев и QR-войны в Казани: Чем запомнился ноябрь жителям Татарстана

Минувший ноябрь выдался для нашей республики довольно событийным и запомнился татарстанцам целым рядом громких историй. Вспомним некоторые из них.

Жители Зеленодольска и Казани заметили в небе падающий метеорит

17 ноября жители Зеленодольска и Казани могли увидеть в небе падающий космический объект. Видео и фотографии мгновенно разлетелись по социальным сетям. Люди сошлись во мнении, что на Землю упал метеорит, чуть позже эту информацию подтвердили официально.



Фото: скриншот из видео

Прокомментировал эту ситуацию и профессор Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.

«Взрыва никто не слышал, а след, оставленный болидом, был не очень сильно выраженным, поэтому можно предположить, что размер космического тела был небольшим, всего несколько десятков сантиметров. Для нашей планеты такие небольшие метеориты, как вчерашний, никакой опасности не представляют.»

Основатель Finiko Кирилл Доронин сдал следствию 44 подельников, помогавших организации

Кирилл Доронин, наконец, заговорил и начал сдавать следствию высокопоставленных подельников, которые помогали ему и его организации. Так, в переданном им списке оказались 44 фамилии. Кроме того, Доронин пообещал рассказать и о других людях, положение которых в обществе достаточно высоко. Судя по всему, организатор рассчитывает на смягчения приговора.



Фото: Instagram.com

А чуть позже МВД обратилось с ходатайством о продлении ареста основателю Finiko до 28 февраля следующего года. Суд ходатайство удовлетворил, и теперь, вероятно, Кирилл Доронин встретит Новый год в СИЗО.

Введение QR-кодов в общественном транспорте Татарстана

Несомненно, главной новостью этого месяца в республике стало введение QR-кодов в общественном транспорте Татарстана. Скандалы вокруг куаров начались в первый же день.



Фото: Prokazan.ru

«В Казани по итогам понедельника 2,8 тыс. человек без QR-кодов не были допущены в общественный транспорт или были выявлены кондукторами во время движения. Это 0,57% от общего пассажиропотока за вчерашний день в городе», - сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Во все те же первые дни неоднократно сообщалось о нападениях на кондукторов и контроллеров QR-кодов. А одному из них на просьбу показать заветный квадратик и вовсе сломали нос, и брызнули в лицо перцовым баллончиком.



Фото: Prokazan.ru

К концу недели терпение антиваксеров кончилось и на площади рядом со зданием мэрии и входом в Казанский кремль прошел стихийный митинг против QR-кодов. Чуть позже к группе из приблизительно ста человек подъехали несколько автозаков, начались задержания. Остальные участники несанкцианированного митинга разошлись по домам.

Ильназа Галявиева, расстрелявшего школьников в 175 гимназии, признали вменяемым и вернули в Казань

Устроивший стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев признан вменяемым на основании второй психолого-психиатрической экспертизы. Теперь, по словам адвоката Галявиева, обвиняемый в нападении на школу может быть привлечен к уголовной ответственности.



Фото: rbc.ru

Напомним, ранее экспертиза Центра психиатрии и наркологии им. Сербского показала, что он был невменяемым в момент нападения на школу. Хотя позднее СК РФ опроверг эту информацию, а Галявиева в нападении на школу перевели из московской «Бутырки» в питерские «Кресты».