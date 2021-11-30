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Упавший метеорит, вменяемый Галявиев и QR-войны в Казани: Чем запомнился ноябрь жителям Татарстана

30.11.2021, 17:00 78 0 prokazan.ru
Главные события ноября в Татарстане

Минувший ноябрь выдался для нашей республики довольно событийным и запомнился татарстанцам целым рядом громких историй. Вспомним некоторые из них.  

Жители Зеленодольска и Казани заметили в небе падающий метеорит  

17 ноября жители Зеленодольска и Казани могли увидеть в небе падающий космический объект. Видео и фотографии мгновенно разлетелись по социальным сетям. Люди сошлись во мнении, что на Землю упал метеорит, чуть позже эту информацию подтвердили официально.  


Фото: скриншот из видео 

Прокомментировал эту ситуацию и профессор Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.  

«Взрыва никто не слышал, а след, оставленный болидом, был не очень сильно выраженным, поэтому можно предположить, что размер космического тела был небольшим, всего несколько десятков сантиметров. Для нашей планеты такие небольшие метеориты, как вчерашний, никакой опасности не представляют.»  

Основатель Finiko Кирилл Доронин сдал следствию 44 подельников, помогавших организации  

Кирилл Доронин, наконец, заговорил и начал сдавать следствию высокопоставленных подельников, которые помогали ему и его организации. Так, в переданном им списке оказались 44 фамилии. Кроме того, Доронин пообещал рассказать и о других людях, положение которых в обществе достаточно высоко. Судя по всему, организатор рассчитывает на смягчения приговора.   


Фото: Instagram.com

А чуть позже МВД обратилось с ходатайством о продлении ареста основателю Finiko до 28 февраля следующего года. Суд ходатайство удовлетворил, и теперь, вероятно, Кирилл Доронин встретит Новый год в СИЗО.  

Введение QR-кодов в общественном транспорте Татарстана  

Несомненно, главной новостью этого месяца в республике стало введение QR-кодов в общественном транспорте Татарстана. Скандалы вокруг куаров начались в первый же день.  


Фото: Prokazan.ru

«В Казани по итогам понедельника 2,8 тыс. человек без QR-кодов не были допущены в общественный транспорт или были выявлены кондукторами во время движения. Это 0,57% от общего пассажиропотока за вчерашний день в городе», - сообщила пресс-служба мэрии Казани.  

Во все те же первые дни неоднократно сообщалось о нападениях на кондукторов и контроллеров QR-кодов. А одному из них на просьбу показать заветный квадратик и вовсе сломали нос, и брызнули в лицо перцовым баллончиком.  


Фото: Prokazan.ru  

К концу недели терпение антиваксеров кончилось и на площади рядом со зданием мэрии и входом в Казанский кремль прошел стихийный митинг против QR-кодов. Чуть позже к группе из приблизительно ста человек подъехали несколько автозаков, начались задержания. Остальные участники несанкцианированного митинга разошлись по домам.  

Ильназа Галявиева, расстрелявшего школьников в 175 гимназии, признали вменяемым и вернули в Казань  

Устроивший стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев признан вменяемым на основании второй психолого-психиатрической экспертизы. Теперь, по словам адвоката Галявиева, обвиняемый в нападении на школу может быть привлечен к уголовной ответственности.  


Фото: rbc.ru

Напомним, ранее экспертиза Центра психиатрии и наркологии им. Сербского показала, что он был невменяемым в момент нападения на школу. Хотя  позднее СК РФ опроверг эту информацию, а Галявиева в нападении на школу перевели из московской «Бутырки» в питерские «Кресты».

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08:34, 22.11.2021
Полиция задержала мужчину с трупом в багажнике, он уже сознался в людоедстве
08:24, 22.11.2021
Путин сообщил о своей ревакцинации от коронавируса
06:00, 21.11.2021
Отец сломал ребра месячному сынишке из-за его плача
20:00, 20.11.2021
Частный таксист убил своего пассажира за мусор в салоне автомобиля
19:00, 20.11.2021
Тараканы в голове: у мужчины с жалобами на головную боль нашли в ухе живого насекомого
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:21, 20.11.2021
Вирусологи центра Гамалеи рассказали, когда в России спадет волна коронавируса
10:55, 20.11.2021
В возрасте 67 лет скончался Народный артист России Валерий Гаркалин
10:26, 20.11.2021
Эксперты рассказали водителям, чего нельзя делать с машиной с наступлением холодов
10:04, 20.11.2021
13-летний школьник сел за руль, чтобы покатать сверстников, но попал в ДТП и погиб
08:49, 20.11.2021
Охранники в магазине избили мужчину за неоплаченную игрушку, которую без спроса взял его ребенок
07:00, 20.11.2021
Антиваксеры и противники QR-кодов парализовали работу офиса Роспотребнадзора
20:00, 19.11.2021
Пятеро полицейских жестко задержали одну школьницу за переход дороги не там, где надо
19:00, 19.11.2021
Путин одобрил закон о переводе денег коррупционеров на счет в Пенсионный фонд РФ
14:03, 19.11.2021
День учителя не совсем наш праздник: Педагоги КФУ оценили введение Дня преподавателя вуза
08:52, 19.11.2021
79-летний мужчина скончался прямо в пункте вакцинации, придя на вторую прививку от ковида
08:30, 19.11.2021
Сегодня можно наблюдать самое длительное за 500 лет лунное затмение - как его увидеть?
08:19, 19.11.2021
Звезда 90-х Марина Хлебникова во время пожара получила ожоги по всему телу
05:00, 19.11.2021
Лифт в пансионате убил 97-летнюю блокадницу
01:00, 19.11.2021
Ох уж, эти традиции: троих осудили за похищение несовершеннолетней невесты
00:01, 19.11.2021
Брошены на пол: женщина случайно увидела и сняла огромное количество пакетов с жертвами коронавируса
19:00, 18.11.2021
Шоколадный заяц: уроженец Нигерии прикидывался женщиной и соблазнял российских мужчин
14:03, 18.11.2021
Пациентку в ковидном отделении привязывали к кровати и грубо с ней обращались
09:23, 18.11.2021
Из больницы украли несколько сотен доз вакцины от коронавируса «Спутник V»
08:49, 18.11.2021
Судья рассказал, как его травили и заставляли посадить на зону невиновного
08:22, 18.11.2021
Полковник получил срок за анекдот про росгвардейца, хирурга и неудачную операцию на яйцах
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В России разработали эффективное лекарство от коронавируса
07:45, 18.11.2021
Жители сразу нескольких городов, включая Казань, увидели и сняли в небе необычный светящийся объект
07:00, 18.11.2021
Назвавший телезрителей идиотами Дибров получает 3,5 миллиона рублей в месяц
05:00, 18.11.2021
Людям на пользу: Путин заявил о создании в РФ центра генетической информации
01:00, 18.11.2021
52-летний мужчина внезапно умер, копая могилу для своего кота
00:01, 18.11.2021
Пожилых супругов задушили и зарубили топором: убийцу они пустили в дом сами
20:00, 17.11.2021
Депутат от КПРФ Самсонов стал фигурантом уголовного дела о педофилии
19:00, 17.11.2021
Юристы рассказали, что делать тем, кто недоволен QR-кодами
10:20, 17.11.2021
Бывший помощник главы Минфина подорвался, пытаясь вручную распилить мину времен ВОВ
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Генпрокуратура нашла запредельные нарушения в связи с авиакатастрофой в Татарстане
09:45, 17.11.2021
Балерина Большого театра, пытавшаяся покончить с собой, оказалась беременной
08:18, 17.11.2021
В Минздраве России заявили, что аннулируют QR-коды заболевшим коронавирусом после прививки
17:12, 16.11.2021
Pfizer испытает новое лекарство от коронавируса в России
12:18, 16.11.2021
QR-коды в общественных местах, самолетах и поездах: Какие новые ограничения можно ждать в Татарстане
06:00, 16.11.2021
Сотрудник ГИБДД стрелял по своей жене из-за ребенка
01:00, 16.11.2021
Водитель две недели живет в съехавшей в кювет фуре
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В ковидной больнице умерла блогер, которая выступала за движение против вакцинации
09:26, 15.11.2021
Женщине не сообщили о смерти матери в больнице и отправили труп в другой город
08:24, 15.11.2021
Женщина, бросившая двоих детей в машине дальнобойщика, погибла в ДТП
08:10, 15.11.2021
Более половины корпоративных номеров в России могут отключить с 1 декабря
06:00, 13.11.2021
Пенсионера, лечившегося от коронавируса, выписали и высадили на холод: дед перестал разговаривать
05:00, 13.11.2021
Отцы и дети: полицейский не выдержал и выстрелил в голову собственной дочери
01:00, 13.11.2021
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В Кремле сообщили, что думают о QR-кодах в общественном транспорте
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Первый российский регион решился выдавать QR-коды при наличии антител к COVID-19
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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17:00, 14.11.2018
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«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью