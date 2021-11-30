Била ногами по голове: 21-летняя девушка избила грудного ребенка из-за плача

В Самаре 21-летняя девушка избила грудного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

По версии следствия, вечером 28 ноября подозреваемая была дома в Жигулевске с двумя детьми. По данным СУСК, после того, как ребенок, которому не было еще и месяца, начал плакать, женщина нанесла ему несколько ударов руками по ногам и лицу. В результате младенец получил закрытый перелом бедренной кости и был госпитализирован с многочисленными кровоподтеками.

Его мать задержали. По данному факту возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. По данным СУСК, старший сын женщины сейчас под присмотром бабушки.