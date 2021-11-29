Сотрудник полиции, охранявший осужденного в больнице в Самарской области, задремал, а потом спросонья выстрелил в коллегу и ранил себя, сообщает телеграм-канал SHOT. Напарников поставили следить за воришкой, который наступил на гвоздь и травмировался, а потому оказался в отделении больницы.

"23-летний сотрудник сидел с "объектом" в палате и следил, чтобы тот не сбежал. Но случайно уснул. В этот момент в палату зашёл второй полицейский — хотел поставить телефон на зарядку. От звука его "бдительный" коллега проснулся, схватился за пистолет и выстрелил два раза в пол", — рассказывает SHOT.

Первая пуля попала напарнику в ногу, а затвором и пороховыми газами сотрудник полиции повредил собственный палец на руке. Свои странные действия сотрудник объяснил попыткой защитить коллегу. Спросонья ему показалось, что осуждённый напал на его напарника.