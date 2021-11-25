В Кремле призвали более сбалансированно относиться к наказаниям антипрививочников и не превращать это в "охоту на ведьм". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это не является нашей прерогативой, одно дело - высказывать свою точку зрения аргументировано, другое дело - призывать к чему-то. Это все может рассматривать только суд и выносить какой-то вердикт. Безусловно, было бы плохо это все превращать в атаку на ведьм, здесь, конечно, нужен такой спокойный, трезвый, сбалансированный подход", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе Росздравнадзора по сбору информации об антиваксерах.

Росздравнадзор с начала ноября собирает и анализирует данные об антиваксерах с использованием мониторинга всех СМИ, включая мелкие региональные, социальных сетей. Данные о выявленных антипрививочниках передают в прокуратура или СК.