Российский президент Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Голиковой продлить срок действия сертификата для переболевших коронавирусом. Сейчас переболевшим дают сертификат действием на полгода, а планируется выдавать сертификат на 1 год. Такой же получают привитые граждане.

Президент напомнил, что каждая страна в зависимости от эпидемиологической ситуации вправе принимать свои решения. Сейчас российские специалисты склоняются к тому, что переболевшие могут считать себя условно защищенными на протяжении года.

Ранее об этом говорила и вице-премьер Татьяна Голикова.

"Так и будем делать, согласен с вами", — ответил ей глава государства на совещании с правительством.

Идея связана с низкими показателями вторичной заболеваемости. Повторно заболевают только 0,74% пациентов, которые перенесли коронавирус в течение года.

В ближайшее время на Едином портале государственных услуг появятся соответствующие изменения.