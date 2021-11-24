В Марий Эл инспекторы ГИБДД задержали мертвецки пьяного 22-летнего водителя из Татарстана. На мужчину пожаловались другие участники движения, которые обратили внимание на неадекватное поведение автомобилиста на дороге.

Когда он попался на глаза ГИБДД, водителя попросили остановиться, но тот проигнорировал требование и поддал газу.

Уходя от погони, нарушитель не справился с управлением и совершил столкновение с другой иномаркой, после чего наехал на железное ограждение газопровода.

За рулем был 22-летний татарстанец в состоянии крайнего опьянения. Доза алкоголя условно считается чуть ли не смертельной: алкотестер показал 1,087 мг/л. В переводе на промилле степень опьянения водителя составляла 2,4, что примерно равно трем выпитым бутылкам водки за раз.

Теперь татарстанцу придется не только расстаться с правами, но и возместить нанесенный ущерб, включая повреждение газопровода.