В правительстве России обсудили введение QR-кодов для неофициально переболевших коронавирусом. Такое решение может быть принято в самом ближайшем времени, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Академик Александр Гинцбург поддерживает такую инициативу и считает, что это было бы справедливым.

Речь идет о россиянах, которые переболели, но в больницу не обращались. У них в крови обнаруживается высокий титр антител к коронавирусу, но они официально не числятся ни переболевшими, ни привитыми, а потому QR-кода не имеют.

Основной вопрос - какой уровень антител считать достаточным для выдачи QR-кода. ВОЗ ответа не дает, отмечая, что наличие антител в крови - не помеха для вакцинации.

Если будет принято решение выдавать QR-коды на основании уровня антител, то претендовать на получение такого кода смогут не только те, кто переболел без официального диагноза врача, но и привившиеся иностранными вакцинами.