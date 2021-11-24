Минздрав Татарстана сообщил о сбоях при блокировке льготных карт граждан старше 60 лет. Из-за технических неполадок могли возникнуть ошибочные блокировки транспортных карт жителей Татарстана в возрасте старше 60 лет.

Ошибка связана с некоторыми расхождениями в записях о персональных данных татарстанцев, которые поступают от оператора автоматизированной системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте для проверки в трех базах данных Минздрава.

В случае ошибочной блокировки, отметили в ведомстве, карты будут разблокированы в течение 24 часов.

Для тех, у кого возникают вопросы, связанные с получением QR-кодов, можно позвонить по телефону горячей линии: +79196930543, открытой на базе Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Минздрава РТ.