29-летняя девушка в Казани серьезно травмировалась при прохождении квеста, она сломала шею. Девушка ударилась и упала с высоты собственного роста. Пострадавшая доставлена в РКБ.

Установлено, что девушка пошла поиграть в квест с друзьями ночью. На одной из локацией и произошел несчастный случай, после которого жительница Казани самостоятельно подняться уже не смогла. Подруги вызвали ей скорую помощь.

В специальном корсете на сломанный участок позвоночника девушке предстоит провести не менее 4 месяцев, сообщает "Татар Информ".