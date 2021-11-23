Поток пассажиров после введения в республике Татарстан системы QR-кодов на транспорте уменьшился примерно на 30%. Такую цифру назвал заместитель Минтранса Татарстана Андрей Егоров.

"Снижение есть, предварительно, процентов 20−30 нам дают. Здесь есть и те, кого мы развернули, — более 1,5 тысячи человек только в Казани (за 22 ноября - прим. ред.), в других городах цифры поменьше, но тоже есть", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Егоров отметил, что снижение будет прогрессировать, и этот вопрос в Минтрансе держат на контроле.

"Есть предположение, что убытки, которые могут понести перевозчики, будут возмещены. Уже есть и согласование с президентом республики", — добавил замминистра транспорта РТ.