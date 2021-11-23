Метроэлектротранс: Пассажиры без QR-кодов, задерживающие транспорт, будут нести ответственность

Пассажиры, задерживающие подвижной состав из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность за простой транспорта. Об этом в своем телеграм-канале заявила пресс-служба "Метроэлектротранса" Казани.

Такое заявление было сделано после сегодняшнего инцидента, когда один из пассажиров отказался предъявлять QR-код кондуктору, из-за чего диспетчер был вынужден вызвать полицию. За это время на путях скопилось еще 10 трамваев, а время задержки составила больше часа.

Полицейские вывели скандалиста из транспорта. В отношении него составлен протокол об административном нарушении. "Метроэлектротранс" готов добиться от пассажира возмещения простоя в 6,4 тысяч рублей.