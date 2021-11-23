Обширный циклон, который правил бал в Татарстане в выходные, сменится влиянием Сибирского антициклона. И уже сегодня, 23 ноября, в Татарстане будет облачно. Утром пройдет снег, местами будет наблюдаться сильный и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду, метель, которая ухудшит видимость до 1-2 километров. Днем синоптики республиканского Гидрометцентра обещают от 3 до 8 градусов мороза.

А уже завтра, 24 ноября, в Татарстане заметно похолодает. Днем будет до 12 градусов мороза, ночью - до 16 градусов.

25 ноября, в четверг, поднимется метель, и в восточной части Татарстана возможен мороз до 17 градусов в ночное время.

Потеплеет в республике к выходным - уже в субботу дневная температура может повыситься до +1 градуса.