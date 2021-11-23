С 11 по 18 ноября к врачам обратились 133 казанца, которые получили травмы из-за гололеда. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ. 55 человек получили переломы, 78 — отделались ушибами.

В Нижнекамске в травмпункт обратились 309 пациентов, 127 из них травмировались на улице

"По нашему опыту можно сказать, что чаще всего пациенты получают травмы лучезапястных и голеностопных суставов, грудной клетки, нередко бывают черепно-мозговые травмы. Наиболее уязвимы люди старше 50 лет", — рассказал "Бизнес Онлайн" заведующий травматологическим пунктом НЦРМБ Андрей Аркадьев.