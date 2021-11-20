Агрессивная волна заболеваемости COVID-19 в России начала отступать, об этом заявил в интервью радио Sputnik вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко. Он считает, что максимальные показатели роста числа инфицированных пришлись на начало ноября, а теперь идет постепенное сокращение количества заражений.

Назвать точную дату окончания этой волны коронавирусной инфекции невозможно, но если наметившаяся тенденция будет сохраняться в течение 1-2 недель, то можно будет сделать вывод об улучшении ситуации, отметил Бутенко.

"Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция (снижения числа ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19, – ред.) хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно", – объяснил он.

Бутенко отметил, что спад волны не будет означать конец пандемии. А потому соблюдать меры безопасности и вакцинироваться нужно будет продолжать.