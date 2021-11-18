Прокуроры в Новосибирской области проводят проверку по информации о жестоком обращении с пациенткой ковидного отделения больницы № 25. Пожилая женщина лечилась от коронавируса. По предварительным данным, медики не оказывали ей надлежащего ухода, привязывали ее к кровати, жестоко и грубо с ней обращались.

Одновременно свою проверку начали и сотрудники Следкома по региону. Там уточнили, что у женщины ранее был диагностирован диабет. По информации, полученной следователями, у пациентки могли остаться множественные ушибы и раны как от грубого обращения, так и из-за ограничения подвижности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.