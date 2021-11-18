Бывшая звезда группы "ВИА Гра" Анна Седокова в ближайшее время переберется из Лос-Анджелеса в Казань. Ее муж - латвийский баскетболист Янис Тимма - подписал контракт с казанским "Униксом", о чем сообщил официальный аккаунт клуба.

В США пара перебралась в надежде, что Тимма получит отличное предложение от одного из американских клубов, ведь NBA - предел мечтаний многих баскетболистов. Но что-то не сложилось.

В минувшем году в Казани уже жила звездная семья - футболист Дмитрий Тарасов и его жена модель Анастасия Костенко. Пока Тарасов играл за "Рубин", Костенко работала на ТВ и вела программу по хоккей.