В Казани Верховный суд Татарстана выпустил из СИЗО начальника материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по РТ Виталия Галкина. Реальный арест для него заменили на домашний, сообщает "Реальное время" со ссылкой на собственный источник.

Меру пресечения смягчили на основании апелляционных жалоб двух адвокатов Виталия Галкина. Судьи согласились, что нет достаточно убедительных оснований для строгой меры пресечения, которой является арест.

В СИЗО Галкин был отправлен 27 октября текущего года, он проходит подозреваемым по трем эпизодам злоупотребления полномочиями при заключении госконтрактов. Следственный комитет оценил ущерб в 306,7 миллиона рублей.

Следователи считают, что Галкин с коллегами отправляли не нуждающиеся в ремонте пожарные машины на капремонт в одну определенную фирму. Ремонт оплачивался из средств бюджета и при этом оставлял желать лучшего.

Офицер с претензиями не соглашается.