13 студентов, которые отравились метанолом в Казани, пили не водку, а автомобильную незамерзающую жидкость для стекол. Они перепутали пятилитровки, сообщили в республиканском Следкоме.

По данным следователей, перед вечеринкой по случаю дня рождения друга, ребята купили у знакомого емкость со спиртным. Положили ее в багажник каршерингового автомобиля. Но рядом с ней лежала пятилитровая емкость с "незамерзайкой".

В итоге, когда молодые люди прибыли на вечеринку, то прихватили с собой не водку, а жидкость для стекол. Они добавили в нее ароматизаторы и выпили.

По словам самих пострадавших, они пили "зеленую водку со вкусом ириски".

Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей. Назначен ряд экспертиз. Кстати, бутыль с купленной с рук водкой следователи нашли. В ней метанола не обнаружилось. Продавца алкоголя допросили.