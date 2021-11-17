В Татарстане в 2022 году будет открыт платный участок дороги. По словам главы Миндортранса Татарстана Фарита Ханифова, к указанному сроку будут сданы в эксплуатацию отдельные участки трассы М12. Полностью работы будут завершены в 2024 году.

В ходе строительства скоростной магистрали построят новый мост через Волгу, сейчас ведется установка его опор.

Платный участок скоростной трассы М12, который проходит по территории пяти районов республики, имеет протяженность 142 километра. Перемещаться по нему автомобилисты смогут со скоростью 130 километров в час. Стоимость проезда за километр, по предварительным оценкам, составит 2-2,5 рубля.