Российский нарколог Игорь Гореликов назвал летальную дозу метанола в интервью "Известиям". Он отметил, что всего 30 мл вещества могут привести к трагическим последствиям.

"Концентрация патогенная для организма, центральной нервной системы, метаболизма. Острое отравление может наступать при 5-10 мл метанола, попадающего в организм. Тяжелое отравление, может возникать слепота. А 30 мл уже приводят к летальному исходу", — сказал врач.

Нарколог отметил, что сопротивляемость ядам у людей с разными организмами разная. У молодых людей, которые массово отравились в Казани суррогатным алкоголем, обнаружено по 0,4% метанола в крови, а у одной из девушек - 3,4% вещества.

Студенты 1999–2003 годов рождения на дне рождения друга употребляли контрафактную водку из канистры, которую купили через знакомых. У них диагностировано отравление метанолом.

Следственные органы возбудили уголовное дело.