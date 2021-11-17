До 13 человек увеличилось количество отравившихся метанолом в Казани. Об этом сообщила главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина. Ранее СМИ сообщали об 11 отравившихся.

"На данный момент 13 человек поступили, трое из них в тяжелом состоянии. 10 пациентов находятся в отделении в средней степени тяжести. У всех подозрение на отравление метанолом", - цитирует Насибуллину ТАСС.

Одна из пациенток, которая поступила первой, находится в крайне тяжелом состоянии.

"Первые критические часы, это 48-72 часа, если стабилизация состояния происходит, то мы можем говорить о благоприятном исходе", - уточнила Насибуллина.

У всех в крови медики нашли метиловый спирт, но в разных концентрациях.

Некачественный алкоголь молодые люди употребили на праздновании дня рождения товарища вечером 15 ноября. Все госпитализированные 1999-2003 годов рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело.