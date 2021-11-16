Два подростка привезли 12-летнюю девочку в заброшенный дом и изнасиловали

В Якутии двое 14-летних подростков подозревают в надругательстве над их 12-летней знакомой. По данным республиканского следственного комитета, два парня привели 12-летнюю девочку в заброшенный дом, в пригороде Якутска, где изнасиловали.

Какое-то время девочка молчала, но затем о случившемся узнал ее отец. Он обратился за помощью в правоохранительные органы. Сейчас школьнице оказывается вся необходимая помощь, с ребенком работают психологи.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. За совершенные насильственные действия, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему, двум 14-летним подросткам грозит до 10 лет лишения свободы.