Казань заняла третье место среди мегаполисов с лучшей экологией

Тюмень, Краснодар и Казань признали лучшими мегаполисами по оценкам экологической обстановки. Об этом стало известно на сайте по поиску работы Superjob, где был проведен опрос. В нем приняли участие 31,7 тыс. жителей из городов с населением от 500 тыс. человек.

Экологическую ситуацию в городе оценивали по нескольким критериям: качество воздуха, воды, продуктов питания, чистоте и утилизации мусора.

Первое место заняла Тюмень. 28% граждан оценили экологию города как хорошую, а 46% как нормальную. Тюмень делит первое место по качеству воздуха с Казанью и Махачкалой (3,5 балла из 5), является лидером по оценке чистоты и уборки мусора (3,4 балла), и на втором месте по качеству продуктов (3,6 балла).

Второе место у Краснодара. 73% жителей считают экологию в городе хорошей и нормальной. По сравнению с прошлым годом, заметно выросла оценка качества воды: с 3,2 балла до 3,7. Но ухудшились показатели качества воздуха: с 3,6 балла до 2,6.

На третьем месте Казань. 72% жителей довольны экологической обстановкой. У города высокие оценки качества воздуха (3,5 балла), чистоты и утилизации отходов (3,3 балла). Но показатели ниже, чем в прошлом году, когда экологией были довольны 79% жителей.

Хуже всех ситуация с экологией, по оценкам опроса, в Новокузнецке, Рязани и Тольятти. По сравнению с прошлым годом эко показатели улучшились в Перми и Владивостоке. А в Астрахани, Саратове, Уфе и Новокузнецке, напротив, ухудшились.