Сотрудник ГИБДД в Горелово стрелял из травматического пистолета в жену, с которой находится в процессе развода. Попал в голову. Это стало апофеозом борьбы за общего ребёнка, сообщает 47news со ссылкой на источник в МВД.

Раненая женщина рассказала полицейским, что в нее стрелял муж. Первую помощь оказали прохожие. Потом женщину доставили в больницу, где врачи диагностировали рану брови, челюсти. По предварительной информации, выстрелы были не только в голову, но и по телу. Разгневанный гаишник выпустил всю обойму.

Установлено, что корнем конфликта стал совместный девятилетний ребенок. Пара рассталась еще летом, но отец так и не смог наладить свидания с сыном. Он забрал мальчика из школы и поехал с ним к бабушке. Матери сын сказал по телефону, где он. Родители поссорились.

Вполне вероятно возбуждение уголовного дела по составу "покушение на убийство" - стрельба велась по жизненно важному органу и выстрел был не один.