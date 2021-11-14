Пятеро детей попали под колеса грузовика в селе Коркино Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщается, водитель грузовика, поворачивая направо, не учел габариты прицепа и правой его частью наехал на пятерых детей, которые шли по краю дороги навстречу автомобилю.

«В момент ДТП дети пятнадцати, восьми, семи, пяти и трех лет находились без сопровождения взрослых, световозвращающие элементы в верхней экипировке присутствовали. В результате аварии двое несовершеннолетних восьми и пяти лет получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия прибыли оперативные службы для оказания помощи», — уточнили в МВД.

Двое из ребят получили травмы. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.