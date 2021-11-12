Пять лет колонии общего режима получил по решению суда заведующий отделом филиала «Центра гигиены и эпидемиологии РТ» в Набережных Челнах и Актанышском районе Ильдар Султанов и его знакомый, которых обвинили и признали виновными в совершении особо крупного мошенничества. Сами они вину не признали, и решение суда еще не вступило в силу.

Как установили следователи, товарищ Султанова придумал, как прихватить бюджетных денег: застройщики обращались в организацию для получения заключения исследования объектов, готовых к сдаче, и Султанов рекомендовал им заключить договоры с компаниями, которые контролировал догадливый и предприимчивый его приятель.

Компании экспертизы проводить не могли, а потому работы выполнят фактически Центр, но деньги поступали на счета фирм. Общий объем похищенных бюджетных денег составил около 2 миллионов рублей.