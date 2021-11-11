В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Татарстане приняли решение о том, как именно будет работать система QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября. В первую очередь она будет внедрена в весь общественный транспорт.

Формат новой пропускной системы определила специальная рабочая группа во главе с первым вице-премьером РТ Рустамом Нигматуллиным.

Система кодов будет действовать в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте. Пассажиров будут пускать в салон только при предъявлении следующих видов QR-кода:

QR-код, полученный на портале Госуслуг (выдается прошедшим полный курс вакцинации и переболевшим COVID-19). QR-код о наличии медотвода. В настоящее время единый код, который будут давать таким жителям республики, разрабатывается на базе Минздрава РТ.

"Рустам Минниханов особо обратил внимание на возможность использовать не только электронную версию QR-кода, но и бумажную. Такую форму справки выдают в МФЦ по обращению жителей республики. Соответственно, у этих пассажиров не должно возникать никаких сложностей с допуском в общественный транспорт", — сказала пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Также по решению Минниханова перевозчики при необходимости получат субсидию на покупку устройств, при помощи которых будут проверять QR-коды.

Проверка кода будет осуществляться силами перевозчиков в момент посадки пассажира в общественный транспорт.

Также Татарстан подготовил обращение о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки к РЖД и Росавиации.